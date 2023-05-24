Несколько сотен членов крупнейшего в стране профсоюза Всеобщая конфедерация труда собрались у торгового центра с требования увеличения зарплат и отмены реформы.

В результате проход в магазин был заблокирован, руководство приняло решение закрыть его в рамках мер предосторожности.

Галерея Лафайет в Париже является одной из достопримечательностью французской столицы. Она находится близ Гранд-Опера. Сеть универмагов был основана в 1893 году.

Правительство Франции 16 марта 2023 года приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов. Таким образом, реформа была принята. После этого в стране начались массовые протесты французов.