"Празднование Дня города пройдет под слоганом "Сочи Впечатлений" — главного девиза предстоящего летнего туристического сезона", — говорится в сообщении.

К празднику подготовлена обширная программа из 90 мероприятий. В нее вошли культурные, спортивные, образовательно-познавательные мероприятия, а также тематические акции, выставки и марафоны.

"Впервые пройдут мероприятия — Королевский бал, конкурс "Супербабушка Сочи", марафон "Музыка Черного моря", фестивали экстремальных видов спорта, "Миллион алых роз" и другие", — отмечается в сообщении.

День города Сочи отмечается в последние выходные мая. Это связано с тем, что 26 мая 1925 года Сочи получил статус курорта общегосударственного значения.

Ранее сообщалось, что во время празднования Дня города в центре Сочи с 25 по 28 мая изменят схему автодвижения.

Все сочинские пляжи откроются 1 июня.