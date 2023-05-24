В Башкирии на финансирование детской оздоровительной кампании этого года будет направлено более 2,55 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

Всеми формами отдыха планируется охватить около 495 тыс. детей — 95% от общего количества школьников. На организацию летнего отдыха детей в минувшем году было направлено 1,8 млрд рублей, таким образом, объем финансирования в 2023 году вырос почти на 39%.

В период летних каникул на территории республики будут работать свыше 1,6 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей, том числе: 857 лагерей с дневным пребыванием; 623 — труда и отдыха; 97 — загородных стационарных; 19 — палаточных; 67 — профильных (тематических).

"Центральной темой предстоящей оздоровительной кампании является сфера воспитания. Все лагеря республики разработали воспитательные программы, обеспечивающие безопасный и качественный отдых детей, а также работу с одаренными детьми, — отметил представитель правительства региона.

Финансирование детской оздоровительной кампании из бюджета Татарстана в 2023 году запланировано в объеме более 2,11 млрд рублей. Благодаря поддержке раиса республики, выделение средств увеличилось на 330,2 млн рублей, что на 19% больше уровня 2022 года, сообщил на брифинге министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

По его словам, летом организованно отдохнут более 168 тыс. республиканских школьников, будут работать более 1,5 тыс. лагерей всех форм отдыха. Более 5 тыс. детей отправятся лагеря, расположенные на Черноморском побережье.

Кроме того, этим летом в республике планируется масштабировать реализуемый в ряде муниципалитетов проект "Лагерь нашего двора" — альтернативу детского лагеря. В первую очередь будут задействованы дворы, благоустроенные по программе "Наш двор". К сменам смогут присоединиться все желающие, живущие в этом или соседних дворах.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края сообщает, что на отдых и оздоровление детей в бюджете региона на 2023 год предусмотрено почти 900 млн рублей — это на 60 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Всего на территории края откроется порядка тысячи стационарных, палаточных и трудовых лагерей. Всеми формами оздоровления, отдыха и занятости будут охвачены не менее 280 тыс. детей.

По информации мэрии Перми, с 29 мая более 26 тыс. детей смогут посетить школьные летние площадки. Традиционно будут реализованы три формы площадок: разновозрастные отряды, лагеря досуга и отдыха, лагеря дневного пребывания.

"Для ребят будут предложены программы различной направленности, смена Российского движения детей и молодежи "Движение первых", патриотические, театральные, спортивные и научно-технические смены.

Также ребята смогут окунуться в волонтерскую экологическую деятельность, раскрыть свой потенциал в медиасфере или посетить программы историко-краеведческой направленности "Пермь-300", — отмечается в сообщении администрации.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве образования и науки Нижегородской области, этим летом в лагерях отдохнут около 135 тыс. юных жителей региона — это на 4,1% больше, чем в прошлом году.

Большинство будут отдыхать в лагерях в пределах области, в том числе более 33 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на 8,4% больше, чем в прошлом году). Также в летний сезон запланировано проведение 43 инклюзивных и 397 профильных смен.

В Кировской области в этом году организованным отдыхом планируется охватить 66 тыс. 361 ребенка, что на 16,8% больше, чем в 2022 году, сообщили "Интерфаксу" в управлении массовых коммуникаций региона со ссылкой на министерство молодежной политики области. К работе приступят 478 организаций отдыха и оздоровления детей.

Также для повышения доступности детского отдыха на территории области в июле-августе 2023 года на базе ДОЛ "Белочка" будут проведены смены "Культурный код" и "ПРОмысли", участие в которых на безвозмездной основе смогут принять 600 детей и подростков Кировской области, показавших высокие результаты в учебной, творческой, общественной деятельности.

По данным министерства образования Чувашии, в республике во время летних каникул планируется отдых и оздоровление 43,3 тыс. детей (в 2022 году — 37 тыс. 318). Будут работать 315 организаций: 289 пришкольных лагерей, 10 организаций социального обслуживания населения Минтруда Чувашии и 16 стационарных загородных лагерей.

В рамках летней оздоровительной кампании в регионе планируется проведение 13 профильных смен, участниками которых станут более 3,5 тыс. детей. В частности, запланированы смены патриотической, научной, технической, художественной и других профилей.

Также Чувашия станет площадкой проведения смен военно-исторического лагеря "Страна Героев". Две смены, организованные в регионе на базе физкультурно-оздоровительного центра "Белые камни", будут направлены на патриотическое воспитание, изучение истории, командообразование и развитие лидерских качеств.

По информации правительства Оренбургской области, в ходе летней оздоровительной кампании отдохнут около 80 тыс. школьников в 48 загородных лагерях и около 800 — дневного пребывания. На организацию отдыха детей предусмотрено выделение 675 млн рублей.

Регионы готовы компенсировать часть расходов на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря

Так, в Башкирии, родители могут через специальный портал подать заявку на получение сертификата в загородный лагерь. Стоимость сертификата этим летом составит 15,3 тыс. рублей. Оставшуюся сумму от полной стоимости путевки родители оплачивают самостоятельно.

Сертификаты можно получить на отдых школьников в возрасте до 15 лет включительно в лагерях, состоящих в региональном реестре. При этом длительность смены в летний период должна быть не менее 21 дня, в остальное время года — не менее 7 дней, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.

В управлении массовых коммуникаций Кировской области агентству сообщили, что в регионе с целью снижения стоимости путевок предусмотрены субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям, организующим отдых и оздоровление детей.

"Данная субсидия позволяет снизить стоимость родительской платы за путевку на 475 рублей за 1 день пребывания ребенка в детском загородном лагере", — уточнили в ведомстве.

В Пермском крае также в этом году в полном объеме сохранена господдержка для жителей, покупающих путевки в лагеря, — ее размер проиндексирован на 9%.

Семьям предоставляются путевки, компенсации и сертификаты. Поддержка осуществляется адресно, в зависимости от категории семьи ее размер составляет от 30% до 100% расчетной стоимости путевки. В муниципалитетах Прикамья идет прием заявлений на господдержку, а в лагерях — бронирование и продажа путевок.

На сайте Пермского реготделения общественной организации "Содействие детскому отдыху" сообщается, что утвержденная краевым правительством расчетная стоимость путевки для загородных детских лагерей составляет 24,2 тыс. рублей (на 21 день), для детских санаториев — 33,2 тыс. рублей (на 24 дня), для детских специализированных (профильных) лагерей — 17,8 тыс. рублей (на 14 дней), для палаточных лагерей — 9,5 тыс. рублей (на 10 дней).

В министерстве образования и науки Нижегородской области сообщили, что в облбюджете предусмотрено выделение субвенций органам местного самоуправления на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские лагеря.

"В целом объем финансовых средств, направленных на компенсацию родительских затрат на приобретение путевок, в 2023 году составил более 323,9 млн рублей (на 4,8% больше, чем в прошлом году). Воспользоваться льготными путевками в загородные и санаторно-оздоровительные организации смогут более 21,5 тыс. детей", — отметили в ведомстве.

Бесплатные путевки для детей участников СВО

В ходе летней оздоровительной кампании 2023 года регионы уделят отдельное внимание организации отдыха детей участников СВО.

В пресс-службе правительства Башкирии "Интерфаксу" сообщили, что этим летом планируется охватить отдыхом около 7 тыс. детей данной категории. В 2023 году на эту меру поддержки направили более 245 млн рублей.

Первые 240 детей участников СВО уже отдохнули в загородном лагере "Орленок" Стерлибашевского района: в период зимних и весенних каникул прошли две профильные смены по 120 школьников.

Путевки в оздоровительные лагеря детям участников СВО в республике выделяются бесплатно.

В Кировской области летом на отдых в региональные загородные лагеря будут направлены 1,2 тыс. детей участников специальной военной операции, сообщили "Интерфаксу" в управлении массовых коммуникаций региона.

На эти цели в областном бюджете выделено 26 млн рублей. Ребят готовы принять 18 загородных лагерей области.

В Чувашии также за счет республиканского бюджета будет организован бесплатный отдых детей участников СВО.

"Для данной категории детей выделены бесплатные путевки в 13 организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного и круглогодичного действия в различные смены", — уточнили "Интерфаксу" в министерстве образования республики.