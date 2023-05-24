«Сейчас в среднем по России стоимость размещения выросла на 8% в сегменте низкобюджетных отелей и на 10-15% – по объектам высокого уровня. А по Крыму идет снижение цен. По данным министерства туризма республики, цены снизились на 30% по сравнению с 2022 годом, хотя в прошлом году уже был заявлен не очень высокий уровень. Спрос носит волнообразный характер, это отражает неопределенность на направлении», – цитирует пресс-служба вице-президента РСТ Юрия Барзыкина.

Он напомнил, что в прошлом году полуостров, по разным оценкам, недосчитался около 40% турпотока. В этом году, по прогнозу эксперта, потери будут меньше – по мере того, как будут распродаваться места на курортах Краснодарского края, Кавминвод и других востребованных направлениях, в начале июня может произойти всплеск потребительской активности и в Крыму.

Как предполагает эксперт, есть опасность, что желающим поехать в Крым не хватит билетов, так как по-прежнему закрыты аэропорты на полуострове, в Анапе и Геленджике.

«Сейчас в Крым приходят 19 поездов в день, к сезону добавят еще несколько составов. Отчасти это сокращает дефицит перевозки, но в целом проблему не решает, так как традиционно более 30% туристов прибывали на полуостров самолетами», – уточнил он.

По оценке главы регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, бронирования летних дат сильно проседают даже по сравнению с не очень хорошим прошлогодним сезоном.

«Отели вынуждены снижать цены, несмотря на то, что ведение хозяйственной деятельности на полуострове существенно подорожало по сравнению с прошлым годом. На желание туристов приехать в Крым влияют не только транспортные проблемы, но и опасения по поводу безопасности отдыха», — сказал он.

По данным компании «Алеан», снижение цен в крымских гостиницах началось еще в конце апреля. Сейчас отели стимулируют спрос акциями, ориентированными на туристов из соседних регионов, которым предлагают дополнительные скидки в размере 10-20%. В последнее время, по данным туроператора, начался рост бронирований отелей Крыма, что связано с приближением высокого сезона.

В 2022 Крым принял 6,5 млн туристов.