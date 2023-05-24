"Это будет бронзовая скульптура на гранитном постаменте — Патриарх Тихон, сидящий на скамье рядом со своим родным домом. Помимо установки памятника патриарху планируется благоустроить территорию возле музея и обустроить здесь парк", — отметили в пресс-службе.

Изготавливают памятник Патриарху Тихону в мастерской заслуженного скульптора РФ Юрия Хмелевского в городе Переславль-Залесский Ярославской области.

"Я давно по работе связан с Тверской областью. К примеру, делал в Старице памятник Патриарху Иову. Ко мне обратились с пожеланием реализовать новый проект — сделать в Торопце такой же теплый и душевный памятник, как в Старице: Патриарх Тихон на Родине, возле своего дома, у яблоневого сада, у храма, где служил его отец. Было несколько эскизов, в итоге выбрал тот вариант, который сейчас реализуем. Перед этим я подробно изучал жизнь Патриарха Тихона, его фотографии, его трагическую историю", — рассказал Юрий Хмелевской.

Вместе с Юрием Хмелевским работает его сын, скульптор Сергей Хмелевской.

В доме, где сейчас расположены музейные экспозиции, Патриарх Тихон жил в 1869-1878 годах. Материалы музея посвящены быту иерея Иоанна Белавина и жизни его сына, будущего Патриарха.

Василий Иванович Белавин родился в 1865 году в семье приходского священника. В 1891 году был пострижен в монахи под именем Тихон, через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Святитель Тихон руководил епархией Русской Православной Церкви в Америке, возглавлял Ярославскую и Виленскую кафедры. В июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру, а уже в августе, когда Всероссийский Поместный Собор восстановил патриаршество — стал Патриархом. Интронизация была совершена 21 ноября в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

В 1922 году Патриарх Тихон был арестован. 7 апреля 1925 года Святитель ушел из жизни. Он был канонизирован Архиерейским Собором в 1989 году. В настоящее время мощи Святителя Тихона находятся в Московском Донском монастыре.

Как сообщалось, в рамках празднования 950-летия первого летописного упоминания Торопца планируется реализовать порядка 40 инфраструктурных проектов, среди которых реставрация святынь, ремонт социальных учреждений, создание новых объектов.