"Благодаря реализации проекта "Пермь вокруг пермяка" мы сможем создать VR-ролики с помощью перспективной, активно развивающейся технологии видеосъемки в формате 360°. В VR-роликах планируется отразить обновленную Пермь. Показы готовых роликов в очках виртуальной реальности с сопутствующими познавательными беседами о Перми и тематическими мастер-классами запланированы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут стать посетителями городской среды и участниками культурно-массовых мероприятий", — приводятся в сообщении слова председателя студенческой профсоюзной организации Пермского Политеха, руководителя проекта VRMUSE Николая Голубева.

Для всех маломобильных жителей и гостей города также будет доступен музей виртуальной реальности, где восстановлены исторические события или экспонаты, которые не сохранились до наших дней.

Например, экспозиция музея Пермского района, виртуальная выставка для Пермского краеведческого музея, воссозданная территория Завода им. Шпагина, а также реконструированный Егошихинский медеплавильный завод, который рисовался по архивным документам, отмечает пресс-служба.

Пермь была основана в 1723 году, в 1940-1957 годах город носил название Молотов. 300 лет столице Прикамья исполнится 12 июня 2023 года. В рамках празднования юбилея власти региона запланировали цикл различных праздничных мероприятий.

12 июня также отмечается государственный праздник — День России.