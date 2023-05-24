"Изменения связаны с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню города", — подчеркивает пресс-служба.

Так, с 20:00 мск 25 мая до 14:00 мск 28 мая будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице Театральной от пересечения с улице Орджоникидзе, в том числе на проезде за Зимним театром.

Кроме того, на этот же период по улице Черноморской от Театральной площади до пересечения с улицей Южной будет организовано двустороннее движение автотранспорта.

День города Сочи отмечает в последние выходные мая. 26 мая 1925 года Сочи получил статус курорта общегосударственного значения.