«Через несколько дней начнутся детские каникулы. Тенденции этого сезона — родители покупают путевки прежде всего в своем регионе или в ближайшем. То есть, Москва покупает в Подмосковье или в Калуге, Петербург едет в Калининградскую область и в Карелию. Вторая тенденция – сокращение количества дней в смену. Если раньше смены были по 21 дню, то сегодня мы видим смены по 10-15 дней. Соответственно, общая стоимость отдыха детей уменьшилась. Это один из инструментов по снижению цен и по повышению доступности детского отдыха», — рассказала она на пресс-конференции в среду.

Третьей тенденцией эксперт назвала увеличение количества городских лагерей при детских школах, центрах, IT-клубах, спортивных секциях. В такие лагеря ребенок приходит на дневное пребывание, с ним занимаются, предоставляют горячее питание, но стоимость путевки получается значительно ниже, чем в лагерях с проживанием. Как подчеркнула Иванова, это еще один способ повышения доступности массового отдыха детей.

Иванова добавила, что часть предприятий выделяют средства для компенсации отдыха детей сотрудников, частичной или полной. Это РЖД, Газпром и другие. Профсоюзы также активно принимают участие в компенсации стоимости путевок. Например, профсоюз медработников Московской области.

«Мы понимаем, что родителям сложно купить путевки, так как их стоимость сильно выросла. Поэтому туроператоры на старте продаж в феврале предложили специальные цены в рамках акции раннего бронирования – на 10-15% ниже сегодняшних цен. Плюс различные скидки и акции. И еще один из инструментов – возможность родителям при раннем бронировании заплатить порядка 50% а оставшуюся сумму – до выезда ребенка. Плюс появились интересные программы от банков – возможность брать путевки в кредит либо в рассрочку. И эта рассрочка действует даже после возвращения ребенка», — рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что в этом году все родители ждали программы детского кешбэка, поэтому раннее бронирование не было массовым.

«Только сейчас, после майских праздников, началось массовое бронирование. Хотя есть лагеря, которые успели продать путевки еще весной и у них 100% загрузка. В первую очередь, это брендовые лагеря и те регионы, где местные власти смогли помочь в виде субсидирования, сертификатов, других инструментов. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область. Петербург ежегодно выделяет 22 тыс. на путевку каждому ребенку. Это Тюменская область, Пермь, Татарстан, Алтайский край. Они ждали кешбэка и где-то в марте-начале апреля было выделено порядка 160 млн, и сейчас каждый родитель может получить 12500 рублей на путевку. Они называют это местным кешбэком, и конечно родители активировались, и у них пошли продажи», — рассказала Иванова.

«Те регионы где смогли выделить средства, там будет массовый выезд детей. Те регионы, где этого нет, а их много, ситуация плачевная. Путевки покупают тяжело, трудно, особенно первые смены. Произошло расслоение: те родители, дети которых исторически ездили в лагеря, копили деньги и воспользовались акциями раннего бронирования. А с другой стороны есть родители, которые за два года привыкли к программе детского кешбэка, и у них раннее бронирование не произошло в том объеме, который предоставляли туроператоры», — добавила она.

Иванова также рассказала, какие лагеря предпочитают родители для своих детей.

«Тенденция этого года – конечно, родители выбирают, прежде всего, программы. То, чем будут заниматься дети. Первые по спросу – лагеря, где ребенку дадут какие-то полезности, то, что не дается в школе. Например, языковые лагеря с носителями. Лагеря с полезными навыками – коммуникативность, самостоятельность, предпринимательство, лагеря с профориентациеЙ, бизнесом. И дальше идут нишевые лагеря, которые родители выбирают по интересам детей – спортивные, танцевальные, музыкальные, туристические», — пояснила эксперт.

Она добавила, что в этом году возрождаются зарубежные тематические программы, которые предлагались до пандемии. Такие лагеря туроператоры предложат в Турции, на Кипре, Мальте и в Дубае.

Программа кешбэка на путевки в детские лагеря действовала в России в 2021-2022 годах. В ее рамках родители могли купить путевку со скидкой 50%, но не более 20 тыс. рублей. По данным правительства, за два года по программе было приобретено более миллиона путевок, в возвращено за них около 14 млрд рублей. В 2023 году средства на ее проведение не были заложены в бюджет.