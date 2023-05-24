«Сфера активного приключенческого туризма растет который год. В прошлом году на некоторых направлениях доходило до двухзначных цифр роста – плюс 30%, по некоторым направлениям доходило до 150%. В этом году прирост также наблюдается, но не такой активный – 10-30%. Потенциал сферы приключенческого туризма далеко еще не реализован, во многих случаях не хватает достаточного количества средств размещения», — рассказал он на пресс-конференции в среду.

По словам Мамонтова, существенное влияние на снижение интереса к приключенческому туризму в России оказывают два фактора – открытие новых зарубежных направлений и существенный рост тарифов на авиабилеты внутри страны, что, как полагает эксперт, произошло «из-за сокращения государственных программ поддержки».

Среди самых популярных направлений – Кавказ, в частности Дагестан, Алтай, Карелия с мультиактивными программами, Кольский полуостров, Камчатка, Сахалин и Курильские острова.

Он добавил, что иностранные туристы также интересуются активным отдыхом в России. «Сегмент приключенческого туризма не видит готовых зарубежных групп, которые хотят приехать в Россию в этом сезоне. Но мы точно отмечаем интерес к наиболее интересным направлениям – Арктика, круизы на Северный Полюс, по Дальнему Востоку. И это интерес с Ближнего Востока, азиатских стран, Китая. Есть первые заявки, но, как правило этот интерес материализуется в реальные поездки спустя время, от года и более. Так как нужно согласовать формат этих поездок, чтобы они попали в каталоги иностранных туроператоров», — сказал Мамонтов.

По его словам, в плане приема иностранцев туроператоры сейчас готовятся в большей степени к сезону 2024 года, настраивая связи с туристическими компаниями в этих регионах. «Поэтому в этом году существенного роста в сегменте въездного туризма мы не ждем, но очень рассчитываем на него в следующем году», — подытожил эксперт.