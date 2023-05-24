"Возобновились экскурсии в расположенную на Городище церковь Благовещения", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в середине апреля разлившаяся река Волхов отрезала памятник от "Большой земли", затопив единственную дорогу, которая туда ведет.

Крепость, положившая начало Великому Новгороду, получила название по имени основавшего ее в 858-862 годах легендарного варяжского князя Рюрика. В древности Городище было резиденцией новгородских князей. В 1103 году там построили церковь Благовещения.