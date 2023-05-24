"В Петербурге стало больше лосей и кабанов — число особей каждого вида этих млекопитающих достигло 32. Значительно, больше чем на 100 особей, возросло количество белок — теперь на территории нашего города их 304. Более чем вдвое, до 54 особей, увеличили свою популяцию ласки", — говорится в сообщении.

Больше стало и зайцев-беляков: специалисты насчитали 121 особь, в то время как в прошлом году их было меньше сотни.

На территории Петербурга также обитают косули, лисицы, куницы, горностаи и зайцы-русаки, а также редкие и исчезающие виды птиц — глухари, тетерева и рябчики.

Подсчеты велись по итогам зимних маршрутных учетов охотничьих видов. Методика состоит в движении специалиста зимой по маршруту, проложенному в местах обитания диких животных, и регистрации следов, пересекающих маршрут. За зиму специалисты прошли 24 маршрута общей протяженностью почти 200 км.

Исследования ведутся в Петербурге с 2018 года.