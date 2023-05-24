Следователи и криминалисты управления проводят комплекс неотложных проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, говорится в сообщении.

Между тем, следователи установили, что специализированных проводников и инструкторов по восхождению туристическая группа не привлекала.

Сообщение о том, что группа из шести туристов из Белоруссии пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20.

Туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

Поиски туристов начались 23 мая. На следующий день группировка сил и средств, привлекаемая для поиска туристов, была увеличена в пять раз. Также к поиску туристов из Белоруссии привлекли вертолет Ми-8.

Посольство Белоруссии в России в своем телеграм-канале сообщило, что их отделение в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе.