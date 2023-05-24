Кроме того, на региональных трассах обустроят 2,8 тыс. кв. м тротуаров. Новые участки появятся в деревне Нихвор, на территории городского округа Ревда, Ирбита, на повороте на Ключевск в Березовском городском округе и на 39 километре Режевского тракта. Там же будут установлены четыре остановочных павильона.

Дорожники также поменяют барьерное ограждение, обновят дорожные знаки, нанесут разметку. Будут установлены 682 новых и заменены 12,3 тыс. существующих дорожных знаков. Как сообщалось, Свердловская область в 2022 году направит на ремонт, строительство, содержание дорог и другие дорожные мероприятия 27 млрд рублей.