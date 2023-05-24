"В Ессентуках продолжается работа по подготовке инвестиционной площадки в районе Капельной Балки. Потенциальные инвесторы намерены реализовать там 4 проекта по строительству санаторно-курортных комплексов", — сказала Шконда.

По ее словам, благодаря вводу новых здравниц в городе появятся 6 тысяч дополнительных мест.

В 2023 году на территории Ессентуков планируется реализация одного инвестиционного проекта, общий объем инвестиций составит 200 млн рублей.

Шконда отметила, что туристический поток в город продолжает расти: по состоянию на май 2023 года Ессентуки посетили 94 тыс. 987 человек.

"Динамичный рост турпотока обусловлен, в том числе, поступательным развитием лечебно-оздоровительного туризма в регионе, который становится все более востребованным у современных туристов, стремящихся к здоровому образу жизни и осознающих важность оздоровления", — отметила первый замминистра.

Она уточнила, что здравницы Ессентуков разработали и предлагают множество оздоровительных программ. Для питьевого и бальнеологического лечения в них используются углекислые и углекисло-сероводородные минеральные воды Ессентукского месторождения.

Основной специализацией санаторных учреждений курорта является лечение гастроэнтерологических заболеваний и нарушений обмена веществ, в том числе сахарного диабета и ожирения.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся министерством по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".