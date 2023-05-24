"Туропоток в первом квартале текущего года вырос в 1,6 раза и составил 370,3 тыс. человек. И это при условии отсутствия аэропорта, что говорит о том, что компании и туристы адаптировались. Мы активно вкладывались и вкладываемся в нашу узнаваемость, что дает свои результаты. В текущем году мы намерены провести все фестивали, некоторые из которых не получилось провести в прошлом году", — сказал Папушенко.

Он отметил, что в этом году состоятся такие фестивали, как "Оборона Таганрога 1855 года", "Донская уха", "Донская лоза".

При этом министр выразил уверенность, что получится наладить водное сообщение со станицей Старочеркасской, чтобы желающие могли добираться туда на фестиваль "Донская уха" с помощью водного транспорта.

Папушенко также обратил внимание на развитие промышленного туризма. В настоящее время в регионе можно посетить десять предприятий, где созданы демонстрационные площадки, чтобы гости могли наблюдать за созданием конечного продукта.

Среди таких предприятий были названы "Таганрогский металлургический завод", "Ростсельмаш", ТАНТК им. Бериева и другие. Планируется, что в проект включится и компания по производству молочной продукции "Егорлык Молоко".

Кроме того, в Ростовской области ведется разработка казачьего и винного национальных маршрутов, добавил министр.