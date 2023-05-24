"Пока такого запроса не было. Нам нужно, конечно, будет иметь информацию, подготовить к выдаче, потому что она тоже требует реставрационного вмешательства. Но, конечно, мы готовы, мы пойдем на встречу и выдадим, если такой запрос поступит", — сказал Миндлин.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что РПЦ рассматривает возможность размещения в храме Христа Спасителя списка "Троицы" вместо оригинала, одним из вариантов может стать хранящийся в Музее Андрея Рублева список реставратора Кирикова.

Директор музея уточнил, что запрос о выдаче должен поступить от Минкультуры РФ.

Говоря о самой иконе "Святая Троица" Андрея Рублева, Миндлин сообщил, что она, согласно сообщениям реставраторов, которые были озвучены на расширенном научно-реставрационном совете Третьяковской галереи, находится на реставрации.

"В настоящее время разработана специальная методика и проводится реставрационные работы по консервации памятника реставраторами Третьяковской галереи. Но сколько времени понадобится на завершение этих работ, это нужно уточнять исключительно у них", — сказал Миндлин.

Ранее сообщалось, что сроки передачи рублевской иконы "Троица" Русской православной церкви могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения. Согласно протоколу заседания реставрационного совета, икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

В РПЦ с пониманием отнеслись к выводам специалистов и заявили, что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни, о чем заявил "Интерфаксу" глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. В разговоре с агентством он допустил, что, если патриарх Кирилл сочтет нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлен какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы".

15 мая стало известно, что образ "Троица" Андрея Рублева будет возвращен Русской православной церкви. "В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", — сообщил в понедельник сайт РПЦ.

Позже, в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, далее она будет направлена на плановую реставрацию, а после — в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, храниться она будет в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима.