«В письме ведомства, направленном в торговые организации, говорится, что товары и продукты, продаваемые в туристических зонах, не маркируются. Это несправедливо по отношению к туристам и вызывает недоверие к Турции в целом как туристическому направлению», — пишет издание.

Министерство напоминает, что по закону о защите прав потребителей наличие ценников при розничной продаже товаров обязательно. А если продаваемый товар – местного производства, он должен быть помечен как «отечественный продукт».

«Информация о ценах и качествах товаров должна находиться на видных местах и сообщаться на турецком языке, а цены должны быть установлены в турецких лирах с указанием наименования валюты», — подчеркивается в письме.