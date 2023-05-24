Действие "Зеленых карт" в дружественных странах — членах системы продолжится, отмечается в релизе.

Как отмечает РСА, с 1 июня 2023 года прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных РСА с бюро/союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании, положениями которых предусмотрено взаимное признание страховых сертификатов "Зеленая карта".

До указанной даты "Зеленые карты" работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны системы, в том числе Азербайджан, Беларусь, Молдову, Сербию и Турцию, российские "Зеленые карты" действуют без ограничений.

Российские страховые организации — члены бюро "Зеленая карта" не имеют права выдавать для поездок в эти страны сертификаты со сроком действия после 31 мая 2023 года. Ограничений по выдаче карт для поездок в другие страны системы нет.

В связи с этим, отмечает РСА, для передвижения по территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании после 31 мая 2023 года на транспортных средствах, зарегистрированных в России, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Для передвижения с указанной даты по территории России на транспортных средствах, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.

Претензии потерпевших по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), произошедшим в странах ЕС до 1 июня 2023 года, подлежат урегулированию в стандартном порядке.

РСА подал заявку на членство в международной системе "Зеленая карта" в 2006 году, процедура вступления потребовала предоставления гарантий правительства РФ. По решению генассамблеи РСА было принято в систему со статусом переходного члена с правом начала работы в системе с 1 января 2009 года.

В конце мая 2015 года генассамблея Совета бюро приняла решение о приеме РСА в полноправные члены системы "Зеленая карта" с 1 июля 2015 года. Наделение статусом произошло досрочно: согласно первоначальному решению, переходное членство РСА должно было продлиться до конца 2018 года.

Бюро "Зеленая карта" в РФ — структурное подразделение РСА. Стратегическое руководство бюро и определение тарифной политики осуществляется страховщиками-членами бюро.