"Более 1500 детей из Подмосковья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отправятся по бесплатным путевкам в первую смену в детские лагеря курортов Краснодарского края. Уже 25 мая дети поедут в детский лагерь "Спутник" в Кабардинке", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что всего этим летом будет организовано четыре летние смены, в которых отдохнут около 5 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что в этом году летней оздоровительной кампанией планируется охватить порядка 180 тыс. подмосковных детей. Их готовы принять 109 загородных и более 1 тыс. пришкольных лагерей.