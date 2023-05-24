"Мужчина официально нигде не работает, последнее время он проживал в Екатеринбурге с девушкой, после расставания решил отправится отдохнуть на море. Однако денег у любителя путешествий не оказалось, поэтому он собрал все необходимое в рюкзак и залез на сцепку между вагонами поезда "Барнаул — Адлер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина залез на сцепку состава на станции "Екатеринбург-Пассажирский", а на станции "Ревда" его сняли с поезда и доставили в полицию.

По данным транспортной полиции, на 28-летнего нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП (нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте), ему назначен штраф в размере 2,5 тыс. рублей.