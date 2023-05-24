"В прошлом году мы выдали турбизнесу 204 млн рублей в рамках федерального гранта, плюс была ещё региональная составляющая, также сами инвесторы вложили в туристическую инфраструктуру достаточно серьёзную сумму денег. Из них 44% грантовой поддержки ушли как раз на восток области. Такого раньше никогда не было. Это говорит о том, что направление на восток области — открытая ниша для турбизнеса", — пресс-служба цитирует министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.

По его словам, министерство в прошлом году провело несколько конкурсов на выделение субсидий в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры Калининградской области" и национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Всего было подано 94 заявки на развитие туристической инфраструктуры, создание и развитие пляжей и национального турмаршрута, модульных кемпингов и автокемпингов, реализацию других инициатив. Финансовую поддержку в итоге получил 51 проект. Практически все из них завершены и готовы принимать гостей.

В ходе рабочей поездки по региону министр оценил готовность туристических объектов, которые были созданы при поддержке региональных и федеральных грантов.

Так, Ермак посетил вейк-парк в поселке Аистово Гурьевского округа. Здесь с помощью грантовой поддержки в объеме 18 млн рублей установлены модульные кемпинги, обустроен пляж с зоной обслуживания туристов с ограниченными физическими возможностями и организован прокат оборудования.

Еще один проект реализован в поселке Лунино Гвардейского округа. Здесь предприниматель из Мурманска Олег Бардов занимается развитием комплекса гостевых домов на берегу Преголи. С помощью грантовой поддержки приобретены и установлены два кемпинг-дома, сделано благоустройство территории, приобретено оборудование для круглогодичного использования бассейна и специальный подъёмник.

По итогам поездки министр отметил, что удачные проекты в сфере туризма открывают новые возможности для инвестирования, заставляют бизнес более пристально смотреть на потенциал районов области, где еще нет больших потоков гостей как раз из-за отсутствия предложений в сфере инфраструктуры. И ситуация постепенно начинает меняться в лучшую сторону.