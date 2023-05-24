«В период с января по май в Париж прибыло на 95,8% меньше российских туристов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — сказал представитель парижского управления по туризму.

Ожидается, что в летние месяцы количество россиян, прибывающих во французскую столицу, увеличится менее чем на процент.

Как отмечает портал, с февраля 2022 года россиянам стало сложнее путешествовать в страны Евросоюза – получение туристический визы стало сложнее и дороже, а прямых рейсов нет.

По словам представителей принимающих туркомпаний во Франции, которые работают с россиянами, среди путешественников почти полностью исчез средний класс, остались только индивидуальные богатые туристы.

«Раньше я работал с туристами, которые приезжали отовсюду, в том числе из Владивостока. Много путешественников из среднего класса, пенсионеров», — цитирует газета Le Monde сотрудника туркомпании Сергея Панкова.

Он также добавил, что некоторые россияне заранее интересуются вероятностью агрессии, направленной на русскоязычных иностранцев.

Как отметила гид из Ниццы Светлана Азур, поскольку путешествия во Францию из России стали очень дорогими и сложными, то состав клиентов несколько изменился в пользу российских туристов, проживающих в ЕС, Лондоне, Израиле или США.