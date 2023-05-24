Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам, время в пути — 1,5 часа.

По данным "ЮВТ Аэро", рейсы планируется выполнять на Bombardier CRJ-200.

В настоящее время прямых рейсов между Омском и Горно-Алтайском нет.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 планирует с июня три раза в день летать из Новосибирска в Горно-Алтайск. Рейс рассчитан в первую очередь на туристов.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.