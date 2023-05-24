"Один из самых массовых и веселых народных праздников у татарского и башкирского народов Сабантуй, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски и обряды, в 2023 году пройдет в Дубне 24 июня", — цитирует министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерину Швелидзе пресс-служба.

Фестиваль с 2002 года проходит в Подмосковье, каждый год для его проведения выбирается новый город. В прошлом году мероприятие принимал Красногорск.

"Веселые гуляния на 21-ом по счету областном празднике дружбы народов пройдут на побережье реки Волга в Дубне. 16 лет назад, в 2007 году, Дубна уже принимала на национальном празднике гостей не только со всего Подмосковья, но и со всей страны. В 2023 году подготовлена 12-часовая программа Сабантуя", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Максима Тихомирова.

Он отметил, что гости фестиваля смогут прогуляться по татарскому подворью на территории городского парка, ознакомиться с оригинальными предметами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, увидеть как готовят блюда национальной кухни и продегустировать их, в том числе традиционное лакомство — чак-чак, татарский медовый торт. На главной сцене состоится концерт с участием известных артистов и творческих коллективов Подмосковья и Татарстана.

Также для будут организованы мастер-классы национальных ремесел, турнир по борьбе на поясах и другие народные конкурсы и состязания.