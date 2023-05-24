Решение принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой в регионе и для обеспечения пожарной безопасности в лесах.

На период действия указанного режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. При установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах, в зависимости от условий погоды при отсутствии в ближайшие пять дней улучшения пожароопасной обстановки, будут ограничены пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств.

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды региона требуется обеспечить запрет на использование открытого огня (костры, мангалы).

Власти Коми объявили о начале пожароопасного сезона с 29 апреля. Первый лесной пожар в этом году в республике зарегистрировали 15 мая.

По информации пресс-службы регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Коми в этом году ликвидированы девять лесных пожаров на площади свыше 54 га.