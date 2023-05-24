Освящение памятника состоялось во время крестного хода после Божественной литургии. Это памятное событие приурочено к 30-летию с момента освящения Никольского храма.

Памятник Святителю Николаю Чудотворцу был изготовлен по заказу и на средства мецената скульптором Сергеем Исаковым и отлит на ростовском литейном заводе "Братья Костевы". Памятник создан за один год. Его высота составляет 6 метров, он выполнен из бронзы и гранита.

На Алтае уже имеются созданные отцом и сыном Исаковыми памятники Кириллу и Мефодию, апостолам Петру и Павлу, Богородице, Спасителю, 10-фигурная композиция, посвященная Николаю II, памятники митрополиту Макарию, Петру I, детям Великой Отечественной войны, Троице, Матери, Николаю Чудотворцу, целителю Пантелеимону и многим другим.

Никольский храм был возвращен Русской Православной Церкви в 1991 году.