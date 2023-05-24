"Считаю это одним из ключевых приоритетов для решения вечных пробок. В часы пик состав мог бы гарантированно за один раз и по расписанию вывозить до 900 человек. Соответствующая работа при поддержке губернатора начата. Важно пройти согласование с министерством транспорта РФ и "РЖД"", — сказал Шестаков в среду, выступая с ежегодным отчетом об итогах своей работы и деятельности администрации в 2022 году.

По словам мэра, запуск легкого метро предусмотрен в проекте мастер-плана Владивостока.

Также городские власти планируют обновление электротранспорта — троллейбусов и трамваев с расширением маршрутов троллейбусов. Такая возможность есть, если в городе перейдут на троллейбусы с автономным ходом.

Шестаков также сообщил, что в прошлом году в городе создано 5 км выделенных полос для общественного транспорта, эта работа будет продолжена.

В городе обновлен автопарк общественного транспорта, в прошлом году на линии во Владивостоке вышло порядка 100 новых автобусов.