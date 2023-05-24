"Отправленные в небо воздушные шары опасны тем, что могут намотаться на провода и спровоцировать замыкание. Также их могут принять за пищу и съесть животные или птицы, что может привести к их гибели. Шарики разлагаются невероятно долго, загрязняют почву. Многие ошибочно считают, что латекс, из которого они сделаны, безвреден, но это совсем не так. Кроме того, такой мусор начинает встраиваться в пищевые цепочки, может причинить ущерб флоре и фауне, даже стать причиной лесного пожара", — приводятся в сообщении Минприровды региона слова и.о. главы регионального ведомства Валерия Шрейдера.

Отмечается, что законодательного запрета на запуск воздушных шаров нет, однако во время летних фестивалей и любых других акций лучше использовать альтернативы, которые позволят сделать праздник не менее ярким.

"Это может быть шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев. В таком случае мероприятие не только запомнится каждому как счастливое личное событие, но и станет вкладом в общее будущее — в сохранение окружающей среды нашего региона", — говорится в сообщении.