"В 11:00 движение автомобильного транспорта на участке а/д А-290 Новороссийск-Керчь км 141+018 — км 160+048 (транспортный переход через Керченский пролив) возобновлено в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В ФКУ Упрдор "Тамань" также уточнили, что задымление на мосту было связано с учениями.

Об остановке движения из-за учений глава Крыма сообщил в 10:45.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. Сейчас на переправе введен досмотр всего въезжающего транспорта, движение грузовиков запрещено.