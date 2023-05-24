Авиаперелеты запланированы 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам — в рамках чартерной программы с туроператором Fun&Sun.

В понедельник вылет из Тюмени запланирован в 16:50 (14:50 мск), среду — в 16:00 (в 14:00 мск), субботу — в 15:00 (13:00 мск).

Перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737MAX.

Согласно расписанию на сайте "Рощино", перелеты в Анталью осуществляет также Turkish Airlines.

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. Из аэропорта выполняются в настоящее время полеты по 33 внутрироссийским и 14 международным направлениям.