"В настоящее время рейсы по маршруту авиаперевозчик выполняет дважды в неделю. С 5 июня появится третья частота и полеты будут выполняться по вторникам, средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Вылеты из Нижнего Новгорода по вторникам запланированы на 18:10, по средам — 18:25, по воскресеньям — 11:05.

В настоящее время по этому направлению по четвергам выполняет перелеты также армянская авиакомпания "Ширак Авиа".

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский", "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова управляется группой "Аэропорты регионов".