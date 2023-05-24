Выручка выросла на 24,1%, до 3,127 млрд рублей, а себестоимость — лишь на 8,4%, до 184 млн рублей. В итоге валовая прибыль увеличилась на 25,2%, до 2,943 млрд рублей.

Управленческие расходы возросли на 5,6%, до 1,242 млрд рублей.

До начала пандемии основную часть посетителей казино формировали туристы из Азии.

В 2022 году в Приморье действовал минимальный размер налоговых ставок на игорный бизнес, предусмотренный законодательством РФ: "игровой автомат" — 3 тыс. рублей, "игровой стол" — 50 тыс. рублей.

Компания "Джи1 Интертейнмент" на первом этапе вложила 8,24 млрд рублей в строительство и открытие в октябре 2015 года на территории интегрированной развлекательной курортной зоны "Приморье" развлекательного комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей. Ввод второй фазы комплекса Tigre de Cristal планировался в 2022 году. Объем инвестиций в новый объект оценивался в 14,6 млрд рублей, это на 100% собственные средства гонконгской Summit Ascent Holdings Ltd.

По данным компании, единственным учредителем ООО "Джи1 Интертейнмент" является гонконгская же Oriental Rigent Limited.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.

В настоящее время в России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).