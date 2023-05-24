О проведении этих работ осенью прошлого года договорились губернатор Кировской области Александр Соколов и руководство Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Планируется, что поэтапно с 2023 по 2027 годы будет увеличена категория водного пути реки Вятки с шестой до третьей, что позволит обеспечить габариты судового хода. Это необходимо для восстановления судоходства в Кировской области", — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства региона Алексея Жердева, последний раз работы по углублению Вятки проводились в 1995 году — на участке от Кирова до Аркуля.

"Между тем есть запрос жителей на возобновление судоходства на Вятке. Это очень важный вопрос, особенно для развития туристического потенциала региона и для увеличения грузоперевозок", — приводит слова Жердева пресс-служба.

В текущем году работы по углублению дна Вятки будут проведены между центром города Котельнич и микрорайоном Затон. Это позволит обеспечить работу пассажирской паромной переправы на участке 1,1 км.

Также дно Вятки в этом году углубят у Кирова — от грузового порта до Петровской старицы. Протяженность судоходного участка планируется увеличить с 5 до 23 км, что позволит обеспечить перевозку нерудных строительных материалов водным транспортом с планируемых к разработке лицензируемых участков недр.

Работы будут выполнены в рамках госзадания за счет средств федерального бюджета, отметили в пресс-службе.