Акция прошла на экскурсионной экологической тропе, которая соединяет станцию Танхой с визит-центром Байкальского заповедника. Уже имеющиеся там зеленые насаждения были дополнены саженцами сосны, сирени, клена, миндаля и т.д.

"Растения высаживали по схеме непрерывного цветения. Благодаря такому сочетанию кустарников и деревьев с разным периодом цветения ежегодно можно будет наблюдать несколько ландшафтных композиций", — говорится в сообщении.

Экскурсионная экологическая тропа "Танхойская верста" была открыта в 2021 году. Маршрут протяженностью 1,2 км проходит вдоль берега Байкала. Тропа оборудована информационными стендами с интерактивными элементами, которые знакомят туристов с интересными фактами о Байкале.