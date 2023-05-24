"Для проведения поисковой операции привлечена авиация МЧС России со спасателями Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на борту. Наземная группировка спасателей с раннего утра продолжила поиск и вышла под нижние ночевки у вершины горы Утюг, обследовав участок", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, спасатели в пять раз увеличили группировку сил и средств, привлекаемых к поискам.

По данным МЧС, сегодня к поискам привлечены более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8 МЧС России. Поиски осложняются ухудшением погодных условий и сложным горным рельефом местности.

Сообщение о том, что группа из шести туристов из Белоруссии пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20.

Туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

Посольство Белоруссии в России в своем телеграм-канале сообщило, что их отделение в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе.

Накануне прокуратура КЧР начала проверку по факту исчезновения туристов из Белоруссии в горах республики.