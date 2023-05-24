«Мы сталкиваемся с определенным набором вызовов. Главный вызов связан с теми ограничениями, которые сегодня у нас есть в банковских расчетах между странами, в безналичных расчетах прежде всего. Мы активно занимаемся решением этого вопроса. Надеемся уже в этом году сделать доступной для въездного туризма в России использование виртуальной карты «Мир», когда турист может из своей страны забронировать поездку, а по прибытию получить уже физическую карту «Мир» для того, чтобы иметь возможность рассчитываться в России», — сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Вторым важным моментом развития взаимного туризма замминистра назвал единые стандарты качества туристических услуг.

«Если мы ставим перед собой цель создать единое туристическое пространство, а мы такую цель перед собой ставим, то и стандарты оказания качества услуг должны быть едиными. Чтобы туристы, понимая, куда они хотят поехать, знали, что четыре звезды в России – это тоже самое, что и четыре звезды во всех остальных странах союза», — сказал Вахруков.

«Поэтому предлагаем здесь активно двигаться к гармонизации стандартов, которые касаются не только гостиниц, но и качества услуг, стандартов сервиса, пляжей и другой инфраструктуры», — добавил замминистра.

Как отметил председатель правления Белорусского союза туриндустрии Филипп Гулый, наибольшее внимание следует уделить созданию новой инфраструктуры и наладить сервисное обслуживание.

«Что по сути представляют из себя стандарты качества? Это два больших раздела. Это инфраструктура, и во многом во всех наших странах она строится новая. У нас есть возможность не исправлять старое, а изначально пытаться делать, так как надо. Вторая, еще более сложная задача – сервис. Мы все знаем, что далеко не каждый способен работать с людьми и обслуживать, также у нас у всех есть кадровые проблемы. Но это две вещи, на которые нужно иметь общий взгляд», — пояснил он.

По словам председателя правления Белорусского союза туриндустрии, если странам удастся хотя бы частично привести стандарты качества к единому формату, то это «автоматически даст масштабирование турпотока».

Как ранее сообщил Вахруков, что в 2022 году между странами ЕАЭС было совершено 6 млн туристических поездок.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Государства наблюдатели — Молдавия, Узбекистан и Куба.