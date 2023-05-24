«В текущих условиях мы с радостью отмечаем повышенный интерес к взаимным туристическим поездкам граждан ЕАЭС, которые традиционно составляли значительные объемы между странами. В частности, в 2022 году объем взаимного турпотока России со странами союза составил более 6 миллионов поездок. Это свидетельствует о постепенном восстановлении туристических обменов до допандемийного уровня», — сказал он, выступая в рамках деловой программы Евразийского экономического форума.

Как отметил Вахруков, позитивная динамика наблюдается не только по объему поездок россиян, но и между странами в целом. Такой рост обусловлен историческими связями, дружественными международными отношениями, географической близостью, упрощенным визовым режимом и транспортной связанностью.

«Те цифры, которые мы имеем по взаимным туристическим обменам, пока не соответствуют уровню интеграции наших стран. И здесь есть, к чему стремиться», — подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что в высокий летний сезон между странами ЕАЭС совершается порядка 700 рейсов, и важно поддерживать спрос на путешествия и обеспечить для этого транспортные мощности.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Государства наблюдатели — Молдавия, Узбекистан и Куба.