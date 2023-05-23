"Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника", — говорится в протоколе заседания.

В РПЦ с пониманием отнеслись к выводам специалистов и заявили, что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни. "Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте — хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена", — заявил "Интерфаксу" глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, на сегодня диалог между Церковью и музеем идет "в добросовестном ключе", и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за "великий памятник мирового значения, коим является икона "Троица".

Священник допустил, что, если патриарх Кирилл сочтет нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлен какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы", а впоследствии, когда будет подготовлен киот, подлинная икона займет свое место в Троицком соборе лавры. "Но это будет сделано уже с подготовкой, с расчетом на века и навсегда, чтобы там она обрела свою родную гавань, для которой и была написана", — сказал отец Леонид.