"На концерте, конечно, прозвучат произведения самого Рахманинова — его симфоническая фантазия "Утес", скерцо для симфонического оркестра и второй концерт для фортепиано с оркестром. На фортепиано будет играть наш студент, лауреат всероссийских и международных конкурсов Тимофей Колываенко", — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что живая симфоническая музыка в Онеге до сих пор не звучала — ни при жизни великого композитора, ни после его кончины.

Для концерта волонтеры собрали в усадебном парке сцену. Зрительным залом станет большая поляна.

"Синоптики обещают на завтра самую подходящую для концерта погоду — плюс 25 и без осадков", — добавил собеседник.

Согласно архивным данным, Сергей Рахманинов (1873-1943 годы) родился в местечке Семеново под новгородским городом Старая Русса. Детские годы он провел в семейном имении Онег под Великим Новгородом. После этого он многократно бывал на новгородской земле.

Память великого композитора в регионе увековечена в названиях улиц, школ, колледжей и в музейных экспозициях. В Семеново установлен памятный знак, на котором высечена основная тема знаменитого второго Рахманиновского концерта для фортепиано с оркестром.

Под стенами Новгородского кремля открыт Рахманиновский мемориальный комплекс работы народного художника России, академика Александра Рукавишникова. Еще один мемориальный комплекс открыт на могиле матери знаменитого композитора Любови Рахманиновой на Рождественском кладбище в Великом Новгороде. В Рахманиновских местах на городских улицах установлены памятные доски.

В 2024 году в Великом Новгороде начнет работу Дом музыки Рахманинова. Он разместится в особняке в историческом центре города, где сейчас проходит капитальный ремонт.

На родине великого музыканта проводится международный Рахманиновский конкурс юных пианистов.