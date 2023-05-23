"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Сообщение о том, что группа из шести туристов из Белоруссии пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20.

Туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

К поиску пропавших туристов привлечена группировка из 16 человек, пять единиц техники, а также беспилотный летательный аппарат.

Спасатели обследуют все возможные маршруты, ведущие на западный склон горы Эльбрус, где пропали туристы. Поиски осложняются ухудшением погодных условий и сложным горным рельефом местности.

Посольство Белоруссии в России в своем телеграм-канале сообщило, что их отделение в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе.