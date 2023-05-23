"Спасатели прибыли в окрестности населенного пункта Хурзук Карачаевского района и обследуют все возможные маршруты, которые ведут на западный склон горы Эльбрус. Спасателями и сотрудниками Погрануправления ФСБ России по КЧР обследованы начало маршрута и перевала Хаду-Тау, ущелья Чикер и Тройной, а также верховье реки Битюк-Тюбе, опрошены работники кошар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски осложняются ухудшением погодных условий и сложным горным рельефом местности.

Утром 24 мая наземная группировка МЧС России возобновит поисковую операцию и совершит подъем до штурмового лагеря, где спасатели обследуют местность, в том числе под вершиной горы Утюг.

К поиску пропавших туристов также привлечена группировка из 16 человек, пять единиц техники, а также беспилотный летательный аппарат

Сообщение о том, что группа из шести туристов из Белоруссии пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20.

Туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

Посольство Белоруссии в России в своем телеграм-канале сообщило, что их отделение в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе.