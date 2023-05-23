"Мы договорились, что мы там по согласованию с экскурсоводами будем размещать информацию о тех, кто прошел аттестацию. Эту базу данных мы сейчас формируем: это и языки, и специализации, и вся необходимая информация, которые экскурсоводы о себе предоставят", — сказал Корнеев.

Он уточнил, что пандемия коронавируса "довольно серьезно" повлияла на индустрию, однако на текущий момент объем предложений восстанавливается, появляются и новые авторские предложения.

По его словам, прежде ленинградская школа экскурсоводов считалась лучшей в стране.

Как сообщалось, по состоянию на март число заявок на переаттестацию гидов в Петербурге выросло в пять раз за полгода.

Процедура обязательной аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков предусмотрена законодательством России и вступила в силу с 1 сентября 2022 года. Экзамен состоит из двух этапов: тестирования из 30 вопросов и практического задания. На выполнение дается два часа.