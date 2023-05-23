"В этом году мы впервые решили попробовать создать этот праздник не только своими силами, но и с помощью других — "Движения первых" и Московской биеннале (современного искусства — ИФ). Размах невероятный", — сказала она.

В конкурсе рисунков, который ежегодно проводится в преддверии Дня эрмитажного кота, поучаствовали несколько тысяч школьников со всей страны. 55 работ признаны лучшими, 15 — будут вывешены в Иорданской галерее Зимнего дворца.

"Тема — "Портрет эрмитажного кота". Нам прислали кота-почтальона, который приносит добрые вести; котов, которые служат в Эрмитаже; есть коты, которые помогали с эвакуацией во время Великой Отечественной войны", — поделилась Халтунен.

Она добавила, что все победители конкурса 27 мая приедут в Петербург, смогут увидеть Эрмитаж и получить награды на церемонии в Главном штабе. А вечером дети посетят концерт ко Дню города на Дворцовой площади.

По словам Халтунен, гости праздника смогут увидеть выставку рисунков, поучаствовать в росписи фанерных котов (от этой традиции отказывались последние несколько лет) и создать свою работу о хвостатых (их вывесят в большом кошачьем подвале Эрмитажа).

"Предполагается и сюрприз для котов. Пока раскрыть не можем", — заинтриговала помощник гендиректора музея.

Кроме того, ко Дню эрмитажного кота Почта России выпустила три открытки с работами победителей конкурса рисунков. Их можно будет отправить из Главного штаба и Большого двора Зимнего дворца.

Представитель "Республики кошек и котов" Мария Титович в свою очередь добавила, что через неделю после этого праздника будет отмечаться День петербургских котов.

3 июня на Конногвардейском бульваре, который на день переименуют в Котогвардейский, запланирована большая программа с мастер-классами, выставкой породистых кошек, секцией приютов и спортивной площадкой, где можно будет сдать "нормы КТО". Акцент будет сделан на литературный кошачий Петербург: мероприятия посетят писатели, большую экспозицию представит Дом книги.