"Масштабный проект, организованный совместно с Государственным Эрмитажем под эгидой комиссии по культуре просвещения научного совета РАН "История мировой культуры" впервые представит российскому зрителю историю знаменитых выставок современного искусства, регулярно проводившихся Королевской академией живописи и скульптуры в Париже", — сообщили в ГМИИ им. Пушкина.

Отмечается, что в основе экспозиции — произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, связанные с Салонами XVIII века, всего более 200 экспонатов. Посетители увидят произведения Франсу Буше, Карла Ван Лоо, Клода Жозефа Верне, Жан-Батиста Грёза, Жан Луи Давида, Никола Ланкре и других живописцев.

Проект представляет историю Салонов XVIII века, где демонстрировалось актуальное искусство того времени — лучшие образцы творчества художников, специально отбиравших свои работы для показа. Как уточнили в музее, перед зрителем предстанет панорама французского искусства XVIII века — от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия, помогающая по-новому взглянуть на эпоху Просвещения в целом. Многие экспонаты были специально отреставрированы для этого проекта, часть впервые будет показана с новой атрибуцией.

Проект охватывает разные этапы истории выставок Королевской академии живописи и скульптуры. Открывает его раздел, рассказывающий о первых Салонах: от выставок в Пале-Рояле и Большой галерее Лувра до луврского Квадратного салона, давшего название самим экспозициям.

Экспозиция следующих залов посвящена знаменитым "Салонам" Дидро. Этот раздел включает как произведения искусства, так и редкие образцы художественной критики XVIII столетия и экземпляры рукописного журнала "Литературная корреспонденция", для которого и предназначались обзоры философа. Критические тексты Дидро экспонируются рядом с произведениями, которым они посвящены, демонстрируя связь между текстом и визуальным образом. В разделе будут также показаны каталоги Салонов.

Продолжит экспозицию воображаемый кабинет философа, задуманный кураторами в качестве смыслового центра проекта. Здесь будут показаны книги из библиотеки Дидро, приобретенной императрицей Екатериной II в 1765 году. Экспозиция последнего зала познакомит посетителей с историей Салонов после Дидро — с выставками, прошедшими с 1783 года до конца XVIII века.

Выставка пройдет в Пушкинском музее с 6 июня по 1 октября.