"Губернатор Мурманской области и президент Республики Беларусь в сентябре обсуждали взаимодействие по ряду направлений. В 2022 году внешнеторговый оборот Мурманской области с Республикой Беларусь увеличился к предыдущему году в 7 раз. Сегодня мы наблюдаем ещё один из результатов — запущен прямой рейс по маршруту Мурманск-Минск", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой.

Полетная программа запланирована до 28 октября. Рейсы будут выполняться по вторникам.

Как сообщалось, ранее аэропорт "Мурманск" проводил исследование, в ходе которого выяснилось, что жители Заполярья выступают за возобновление прямого авиасообщения между регионом и столицей Белоруссии. До настоящего времени полеты из Мурманска в Минск осуществлялись только транзитом через Петербург и Москву.