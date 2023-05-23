"В рамках заключенного государственного контракта работы на объекте будут вестись поэтапно с 2023 по 2026 годы. За четыре года дорога будет приведена в нормативное состояние на всей протяженности — от Калязина до границы с Московской областью, всего порядка 55 км", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, эта дорога соединяет Верхневолжье с Московской областью и является туристическим маршрутом в города Калязин и Сергиев Посад.

Первый этап ремонта будет реализован в Калязинском районе на участке от федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" до населенных пунктов Василево и Поречье.

Город Калязин расположен на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в 191 км от Твери и 162 км от Москвы.

Калязинский район граничит с Ярославской и Московской областями. Является одним из самых посещаемых туристами городов Тверской области, в первую очередь круизными теплоходами. Среди главных достопримечательностей — "плавающая" на небольшом островке колокольня Никольского собора (1800, первый ярус частично скрыт ниже уровня воды под слоем нанесённого грунта, сам собор был разобран перед затоплением). В Калязинском районе также планируется создать музей-сыроварню "Ефимов Бор".