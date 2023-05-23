"Путешествующие по "Медвежьей тропе", о создании которой объявил губернатор Михаил Евраев, смогут воспользоваться мобильным приложением с элементами дополненной реальности", — говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что маршрут "Медвежья тропа" будет начинаться у стен Ярославского музея-заповедника и заканчиваться у здания Ротонды. "Следы" пройдут мимо церкви Спаса на Городу, смотровой площадки на Стрелке, Успенского собора, первого частного музея "Музыка и время", здания речного вокзала, театра Волкова и других достопримечательностей.

"Медвежья тропа" будет включать около 600 оттисков лап медведя на расстоянии порядка 10 метров, а также 17 плит с рисунком медведя рядом с каждым из основных объектов туристического маршрута.