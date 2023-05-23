"Это базовое решение, необходимое для наращивания турпотока. На прошлой неделе мы отправили в Китай список туристических организаций, которые готовы к приему китайских гостей на 2023-2024 год, сейчас ждем аналогичный перечень от китайской стороны с тем, чтобы это соглашение в полном объеме заработало", — сказал он в ходе выступления на круглом столе, посвященном вопросам развития туризма между Россией и Китаем, в рамках деловой программы Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае.

Как отметил Решетников, основной задачей в вопросах туризма между КНР и Россией является скорейшее возвращение к показателям турпотоков доковидных лет.

"Сейчас видим, что в последние месяцы он начинает восстанавливаться", — сказал министр.

Он добавил, что для ускорения и облегчения турпоездок между странами также прорабатывается вопрос расширения авиаперевозки, возобновления действия единой электронной визы.

"Это должно существенно упростить процессы получения разрешения на территории России и открыть доступ уже не только к групповым поездкам, но и к индивидуальным", — уточнил Решетников.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, для упрощения и создания дополнительных возможностей туристов разработан проект закона, который позволит запустить проект "Карта туриста". Он поможет открывать из-за рубежа счета в российских банках, выпускать виртуальные карты. По прибытии туристы смогут либо использовать эти виртуальные карты, либо получить карту уже на физическом носителе.

Как сообщил ранее во вторник председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов, по итогам первого квартала 2023 года турпоток китайских туристов в Москву увеличился в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и практически в 10 раз по сравнению с первым кварталом 2021 года.