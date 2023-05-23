Цикл начнется с фестиваля "Торкотино Fest" в субботу, 3 июня, на базе фермерского хозяйства в Мещовском районе региона. Гости праздника смогут продегустировать фермерские продукты и познакомиться с производством яблочного сока и напитков из него.

На следующий день, 4 июня, в Боровском районе состоится фестиваль "Волшебный мир лошади". Гостям представят программу с участием породистых лошадей и профессиональных наездников. Для детей там будут организованы подвижные игры и мастер-классы.

Всего в цикле "Сельское лето" запланировано 20 различных фестивалей. Они пройдут в выходные на объектах сельского туризма региона с июня по конец сентября. В регионе запланированы мероприятия различных тематик: детские рыболовные турниры, семейные праздники, творческие фестивали.