"На территории Краснодарского края функционируют более 200 маршрутов, из них около 100 — туристско-экскурсионных маршрутов повышенной опасности (пешеходных, велосипедных, водных, с использованием автомобилей повышенной проходимости)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество туристских маршрутов проложено в горной и предгорной зонах Апшеронского, Мостовского, Отрадненского, Северского, Туапсинского районов и города Сочи.

"Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. Регистрация может осуществляться как онлайн, так и непосредственно через Единые дежурно-диспетчерские службы", — добавили в пресс-службе.